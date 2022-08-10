Cankurtaran ve dalgıç ekipleri suda ve dronla havadan arama çalışması yürütüyor. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik botu da İ.E'yi arıyor.

Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren başka bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılarak Karasu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılırken, İ.E. ise gözden kayboldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu - Son Dakika

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