Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu - Son Dakika
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Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

10.08.2022 20:08
Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Karasu'da denizde kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Karasu'da denizde kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Küçükboğaz mevkisinde ailesiyle denize gelen İ.E. (13), arkadaşlarıyla suyun kenarında oynadığı sırada dalgalara kapıldı.

Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren başka bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, İ.E. ise gözden kayboldu.

Cankurtaran ve dalgıç ekipleri suda ve dronla havadan arama çalışması yürütüyor. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik botu da İ.E'yi arıyor.

Çocuğun ailesinin sahildeki endişeli bekleyişi sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu - Son Dakika

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