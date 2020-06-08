Karasu'da denize giren 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Karasu'da denize giren 2 genç hayatını kaybetti
Karasu'da denize giren 2 genç hayatını kaybetti SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren 2 genç, dalgaların arasında gözden kayboldu.
Karasu'da denize giren 2 genç hayatını kaybetti
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren 2 genç, dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan 2 genç hayatını kaybetti.
Karasu ilçesinde denize giren Bilal Zarife (23) ve Hamza Alasqhar (19) isimli Suriye uyruklu 2 genç, saat 19.00 sıralarında dalgaların kabarması sonucu gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye cankurtaran ve 112 Acil ekipleri geldi. 2 genç vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldı. 112 Acil ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç hayatını kaybetti. Olay sonrası anons yapılarak vatandaşlar denizden çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:08 Kaynak: DHA
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