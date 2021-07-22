Karasu'da denize girmek yasaklandı (2) - Son Dakika

AKÇAKOCA'DA DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Düzce'nin Kardeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde aşırı dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar sahil boyunca gezip anonslar yaparak halkı denize girmemeleri konusunda uyardı. Denizdeki vatandaşlar cankurtaran, polis ve zabıtaların uyarıları üzerine sudan çıktı. Can güvenliği nedeniyle alınan karar üzerine tatilciler, sahilde güneşlenerek zaman geçirdi.Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce),
Kaynak: DHA
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