Karasu'da dere taştı; mahalleyi su bastı - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yağmurun ardından derenin taşması sonucu Darıçayırı Mahallesi'nin büyük kısmı su altında kaldı.

Karasu'da etkili olan yağmur nedeniyle Darıçayırı Mahallesi'ndeki dere taştı. Taşkın nedeniyle Darıçayırı Mahallesi'nin büyük bir kısmı su altına kaldı. Çok sayıda ev ise iş yerinin alt katlarını su bastı. 8 gün önce etkili olan yağmurda da dere taşarken, yeniden yaşanan su baskınında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su basan yerlerde çalışma yaptı. Su baskının olduğu bölgede bir kişinin arkadaşını sırtında taşıyarak suların olmadığı bölgeye götürdüğü görüldü.