Karasu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Yol kenarında poşet içerisinde uyuşturucu maddeyi ve sigara kutusu görünümündeki teraziyi bulan ekipler, şüpheliler E.B. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir araçta uyuşturucu madde taşındığına yönelik ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle aracı takibe aldı.

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