Karasu'da engelli ve engelsiz öğrenciler aynı projede buluştu - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen projeyle engelli ve engelsiz öğrenciler bir ay süreyle havuz etkinliği gerçekleştirdi.

Karasu Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği (KARGENÇ) tarafından yürütülen "Engellerin Ötesine Yüzelim" projesi kapsamında 6'sı engelli 12 öğrenciyle ortak etkinlikler düzenlendi.

Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan öğrencilerin yer aldığı projenin Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan final toplantısında konuşan proje koordinatörü Fatma Betül Gökhan, projenin Avrupa Birliği Erasmus Fonu hibeleriyle kentte düzenlendiğini belirtti.

Projenin Türkiye'de sadece Karasu'da yürütüldüğüne işaret eden Gökhan, "Amacımız, engellilerin hayata daha kolay adapte olması ve sosyal dünyalarına özgürlük katmak." dedi.

KARGENÇ Proje Koordinatörü Elif Kayhan da projeyle engelli ve engelsiz öğrencileri bir araya getirdiklerini anlatarak, farkındalık oluşturarak akran öğrenimini güçlendirmeyi sağladıklarını kaydetti.

Kayhan, ayrıca aktivite programı sonunda Hırvatistan'a giderek yüzme festivalinde Türkiye'yi temsil ettiklerini sözlerine ekledi.

Projeye katılımcısı 9 yaşındaki engelli öğrenci Işıl Şentürk ise havuzda çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Projede çok eğlendim. Çok eğlenceli vakit geçirdik. Oyunlar oynadık, katılımdan memnun kaldım." diye konuştu.