Olay, saat 17.30 sıralarında Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki plajda meydana geldi. Denize giren Ahmet Duman'ın su üzerinde hareketsiz durduğunu görenler, durumu plajdaki cankurtaranlara bildirdi. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Duman, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz, Ahmet Duman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karasu'da girdiği denizde boğuldu - Son Dakika

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