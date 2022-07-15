Karasu'da girdiği denizde boğuldu - Son Dakika
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Karasu'da girdiği denizde boğuldu

15.07.2022 21:56
Karasu'da girdiği denizde boğuldu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde hareketsiz şekilde bulunan Ahmet Duman (64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Kara su ilçesinde denizde hareketsiz şekilde bulunan Ahmet Duman (64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki plajda meydana geldi. Denize giren Ahmet Duman'ın su üzerinde hareketsiz durduğunu görenler, durumu plajdaki cankurtaranlara bildirdi. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Duman, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz, Ahmet Duman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da girdiği denizde boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasu'da girdiği denizde boğuldu - Son Dakika
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