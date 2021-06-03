Karasu'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yürüyüş yapıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi öncülüğündeki etkinliğe müdürler, idareciler, eğitimciler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakamlık önünden başlayan yürüyüş, Sahil Park'a kadar sürdü. Burada, Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç öncülüğünde spor yapıldı. Ardından Karasu Belediyesi tarafından katılımcılara çay ikramında bulunuldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, "Halk Eğitim Merkezi etkinliklerine, sağlıklı yaşama ve spora dikkati çekmek için eğitimcilerimiz ve kursiyerlerimizle yürüyüş düzenledik. Kültürel, eğitimsel ve sportif öğretileri öğrenmek hayat boyu devam eder." ifadesini kullandı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Said İskender de ilçe genelinde çeşitli etkinliklerle haftayı kutladıklarını belirtti.

Etkinliğe katılan Emine Turan, "Etkinlikten çok memnun kaldım. Spor yaptım, moral buldum. Her gün yürümeye çalışıyorum ama bu etkinlik çok farklı." dedi.

Cahit Sağır da "Toplu etkinlikler insana yaşama sevinci veriyor. Parkta oturacağıma etkinliği gördüm ve katıldım. Çok memnun kaldım." şeklinde konuştu.