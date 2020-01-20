Karasu'da hırsızlık şüphelisi 6 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da hırsızlık şüphelisi 6 şahıs yakalandı - Son Dakika

Karasu'da hırsızlık şüphelisi 6 şahıs yakalandı

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelisi 6 şahıs yakalandı.

Karasu'da hırsızlık şüphelisi 6 şahıs yakalandı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelisi 6 şahıs yakalandı.


Karasu ilçesinde 2 gün içerisinde gerçekleşen bir takım hırsızlık olaylarının şüphelileri D.Y. (20), Y.Y. (27), S.D. (32), C.Y. (22) ve H.Y. (19) polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.


Öte yandan, dün İncilli Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde K.A. isimli vatandaşın park halindeki motosikleti çalındı. Konunun polise beyanı üzerine harekete geçen ekiplerce gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, motosikleti 5 adet hırsızlık ve 3 adet kasten yaralama suç kaydı bulunan 17 yaşındaki E.Y.K.'nın çaldığı tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler dün akşam saatlerinde şüpheliyi yakalayarak adli işlemler için polis merkezi amirliğine getirildi. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
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