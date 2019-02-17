Karasu'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması
1 saat önce
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere umuma açık mekanlarda 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı.
Sakarya
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere umuma açık mekanlarda 'Huzur
ve Güven' uygulaması yaptı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve güveni sağlamak adına belirli noktalarda trafik ve asayiş uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe girişinde 21.00 - 24.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 176 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler tarafından 7 mekan 49 araç kontrol edilirken, uygulamaların devam edileceği belirtildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:44 Kaynak: İHA
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