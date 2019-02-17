Karasu'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması
40 dakika önce
Karasu'da 'Huzur ve Güven' uygulamasıSAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere umuma açık mekanlarda 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı.
Karasu
'da 'Huzur
ve Güven' uygulaması
SAKARYA - Sakarya
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere umuma açık mekanlarda 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve güveni sağlamak adına belirli noktalarda trafik ve asayiş uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe girişinde 21.00 - 24.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 176 kişiye Genel Bilgi Taraması yapıldı. Ekipler tarafından 7 mekan, 49 araç kontrol edilirken, uygulamaların devam edileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:07 Kaynak: İHA
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