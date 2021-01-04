Karasu'da jandarma motosikletli trafik timi göreve başladı - Son Dakika

Karasu'da jandarma motosikletli trafik timi göreve başladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde göreve başlayan jandarma motosikletli trafik timi, emniyet ve asayişin sağlanmasında rol oynayacak.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde göreve başlayan jandarma motosikletli trafik timi, emniyet ve asayişin sağlanmasında rol oynayacak. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığında yeni kurulan motosikletli tim, ilçede görev yapmaya başladı. Astsubay ve uzman jandarmadan oluşan 2 motorize ekip, trafikte oluşabilecek suçlar, trafiğin düzenlenmesi ve trafik kazaları konularına anında müdahale edecek. Emniyet ve asayişin sağlanmasında önemli rol oynayacak ekipler, denetimlerde de görev alacak.

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