Karasu'da kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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Karasu'da kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı
6 saat önce
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karasu ilçesinde yaptığı açıklamada kaçak alkol, bandrolsüz sigara, tabanca ve mermi ele geçirdi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karasu ilçesinde yaptığı açıklamada kaçak alkol, bandrolsüz sigara, tabanca ve mermi ele geçirdi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan E.B., isimli şahsın iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet votka, 3 adet sigara, 7 paket tütün ürünü, 5 paket parkı marka tütün ürünü, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 195 adet mermi ele geçirildi.
Yapılan operasyon sonucu E.B., isimli şahıs gözaltına alındı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:30 Kaynak: İHA
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