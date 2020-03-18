Karasu'da kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Karasu'da kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karasu ilçesinde yaptığı açıklamada kaçak alkol, bandrolsüz sigara, tabanca ve mermi ele geçirdi.

Karasu'da kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karasu ilçesinde yaptığı açıklamada kaçak alkol, bandrolsüz sigara, tabanca ve mermi ele geçirdi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan E.B., isimli şahsın iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet votka, 3 adet sigara, 7 paket tütün ürünü, 5 paket parkı marka tütün ürünü, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 195 adet mermi ele geçirildi.


Yapılan operasyon sonucu E.B., isimli şahıs gözaltına alındı. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:30 Kaynak: İHA

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