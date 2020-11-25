Karasu'da kadınlara şiddete karşı KADES tanıtıldı - Son Dakika

Karasu'da kadınlara şiddete karşı KADES tanıtıldı

25.11.2020 16:05
Karasu'da kadınlara şiddete karşı KADES tanıtıldı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle etkinlik toplantısı yapılarak ilçedeki kadınlara KADES tanıtıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle etkinlik toplantısı yapılarak ilçedeki kadınlara KADES tanıtıldı.

'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla Karasu Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlığında etkinlik toplantısı gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıya İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Sakarya valiliği nezdinde canlı bağlantı kurulan toplantıda Sakarya Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kaymakamlıklara çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kadına hizmet birimleri ziyaret edildi ve bilgi alındı. Sonrasında ise Atatürk Bulvarı'nda Karasu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından stant açılarak vatandaşlara broşürler verildi. Ekipler, kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) telefonlarına indirerek şiddet gibi durumlarla karşılaştıklarında uygulama sayesinden daha kolay destek alabileceklerini belirtti.

Amaçlarının kadına şiddete yönelik çalışmaları sıklaştırarak farkındalığı arttırmak olduğuna vurgu yapan Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Ulusal düzeyde kadına yönelik şiddetin azaltılması noktasında devletimizin ön görmüş olduğu önlemlerin hayatiyete geçmesini sağlamak için buradayız. Faydalı olacağını düşünüyorum. Amacımız kadınlarımızın ne tür haklarının olduğu konusunda bilgilendirip bilinçlendirmek" dedi.

Karasu Sosyal Hizmetler Müdürü Metin Yıldırım ise, "Kadına şiddeti kesinlikle reddediyoruz. Kadınlar için elimizden gelen tüm hizmetin en iyisini müdürlüğümüz ve bakanlık olarak vereye çalışıyoruz. Kadınlarımızı davet ediyoruz. Olumlu yaklaşımlar da alıyoruz. Bazıları tepki de gösteriyor. Tam olarak istediğimiz noktada değiliz. Zamanla daha iyi yere gelecek, inşallah. Biz de bu konuda tüm desteğimizi vereceğiz. Zamanla kadınları ve erkekleri bilgilendirerek, kamu kurum ve kuruluşların çalışmalarıyla sayının asgari seviyeye ineceğine inanıyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Karasu'da kadınlara şiddete karşı KADES tanıtıldı
Karasu'da kadınlara şiddete karşı KADES tanıtıldı
Karasu'da kadınlara şiddete karşı KADES tanıtıldı

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Karasu, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karasu'da kadınlara şiddete karşı KADES tanıtıldı - Son Dakika


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