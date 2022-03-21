SAKARYA-KARASU'DA KIYI EROZYONU; 20 METRELİK AŞINMA OLDU - Son Dakika
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SAKARYA-KARASU'DA KIYI EROZYONU; 20 METRELİK AŞINMA OLDU

21.03.2022 14:54
SAKARYA-KARASU'DA KIYI EROZYONU; 20 METRELİK AŞINMA OLDU

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kış aylarının sert geçmesi nedeniyle sahilin 2 kilometrelik kesiminde kıyı erozyonu meydana geldi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kış aylarının sert geçmesi nedeniyle sahilin 2 kilometrelik kesiminde kıyı erozyonu meydana geldi. Dev dalgalar, son 1 ayda 20 metrelik kısımda aşınmaya neden oldu. Belediye Başkanı İshak Sarı, bu yıl çok hızlı aşınma yaşandığını ve bakanlığın inceleme başlattığını söyledi.

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu'da, dalgalar nedeniyle 2 kilometrelik plaj kısmında daha önce de oluşan erozyon devam etti. Dev dalgalar, son 1 ay içinde 20 metrelik kıyıyı aldı. Erozyon, sahildeki evin bahçesine kadar geldi. Bahçenin etrafındaki çitlerin erozyonla yok olduğu gözlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekip, bölgede inceleme yaptı. Erozyonun olduğu bölgeye dalgaların ulaşmasını engellemek için Karasu'nun diğer bölgesinde olduğu gibi deniz içinde dalgakıranlar yapılması planlanıyor.

BAŞKAN SARI: BU SENE ÇOK HIZLI AŞINMA VAR

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, erozyonun yıllara yayılan durum olduğunu belirterek, dalgakıranların bulunduğu kesimde erozyon meydana gelmediğini, yaklaşık 2 kilometrelik kesimde olduğunu, bu alana da dalgakıranların yapılması gerektiğini söyledi. Nisan ayında hızlıca tahkimat yapılması gerektiğini belirten Sarı, "Altyapı Genel Müdürlüğü'nün hızlı bir şekilde çözüm üretmesi gerekiyor. Tabi bu kış şartlarında buna bir şey yapma imkanı olacağını düşünmüyorum ama önümüzdeki nisan ayı içinde hızlıca tahkimatın yapılması gerekiyor. Aksi takdirde sahil projemizin duvarına deniz gelmek üzere. Yaklaşık 20 metre gibi bir mesafe kalmış durumda, dolayısıyla yola geliyor. Çok hızlı bir şekilde aşınma var bu sene içerisinde. Geçen sene 15 milyona mal ettiğimiz sahil projemizi bu gidişle alacaktır, yola gelecektir. Burada artık inceleme aşamasını bitirdik, faaliyete geçmesini düşünüyorum. Nisan ayı içinde burada hızlıca çalışmanın başlanması gerektiğini düşünüyorum? dedi.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SAKARYA-KARASU'DA KIYI EROZYONU; 20 METRELİK AŞINMA OLDU - Son Dakika
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