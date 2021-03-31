Törene, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı , İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tevfik Altunel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve aile yakınları katıldı.

Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi görürken vefat eden Barbaros'un cenazesi, Denizköy Mezarlığı'na getirildi.

Son Dakika › Güncel › Karasu'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden mahalle muhtarı defnedildi - Son Dakika

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