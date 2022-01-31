Karasu'da mahalle sakinleri Afganistan'da su kuyusu açtı - Son Dakika

Kara su ilçesine bağlı Tepetarla Mahallesi sakinleri, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Afganistan'da su kuyusu açtırdı.

Mahalle muhtarı Hasan Tabiloğlu, gazetecilere, İmam Mustafa Karal, Dernek Başkanı Necaattin Yaman, Zeki Aydın ve Mehmet Gündüz öncülüğünde mahalle sakinlerinin desteğiyle Afganistan'da su kuyusu açtırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kapı kapı gezerek 3 ay boyunca su kuyusu için destek istediklerini anlatan Tabiloğlu, "Kimse bizi geri çevirmedi. Ülkemizde bolluk içerisinde yaşıyoruz ama o coğrafyadaki insanlar suya muhtaç durumda. Gücümüz yettiğince desteklerimizi sürdüreceğiz. Nerede ihtiyaç sahibi halkımız varsa, biz de mahalle olarak yanındayız." dedi.