Karasu'da maske takmayan 19 kişiye para cezası - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu maske kullanımına aykırı davranan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde 19 kişiye toplam 17 bin 100 TL idari para cezası kesildi.



İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi. Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı.



Bu kapsamda Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince 22-26 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimler kapsamında maske takmayan 19 kişiye 17 bin 100 lira idari para cezası kesildi. - SAKARYA