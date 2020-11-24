Karasu'da meslek liselerinde dezenfektan ve maske üretimine devam ediliyor - Son Dakika

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, ilçedeki iki lisede dezenfektan ve maske üretiminin devam ettiğini bildirdi.

Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, " Meslek Lisesi, Memleket Meselesi" sloganıyla öğrenci yetiştiren okullardan Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin dezenfektan ürünleri, Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de maske üretiminde Sakarya'da üretime ilk başlayan okul olduğunu kaydetti.

Her iki okulda gönüllü öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla üretilen dezenfektan ve maskelerin ilçe ve kentin ihtiyacının karşıladığını belirten Turhan, "Okullarımız pandemi sürecinde dezenfektan ve maske üretiminde gönüllü bir seferberlik başlattı." dedi.

Turhan, okullarda dezenfektan ürünleri ve maske üretimine devam edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 14,5 ton el ve cilt dezenfektanı, 62,5 ton yüzey dezenfektanı, 16 ton sıvı sabun, 10 ton yüzey temizleyici, 3,5 ton çamaşır suyu olmak üzere toplamda 106,5 ton, Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise 954 bin 726 cerrahi maske üretimi yapılmıştır.

Turhan, bu süreçte kendilerine destek veren Kaymakam Ahmet Naci Helvacı'ya da teşekkür etti.