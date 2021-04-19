Karasu'da muhtar mahalle girişinde HES kodu kontrolü yapıyor - Son Dakika

Turan, gazetecilere, yeni tip koronavirüs salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak, toplum sağlığını korumak, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla 400 nüfuslu mahallede karar aldıklarını belirterek, "Girişte araçları durdurup azalarımızla sırayla HES kontrolü yapıyoruz." dedi.

Sakarya 'nın Karasu ilçesinde Ortaköy mahalle muhtarı İsmet Turan, Kovid-19'la mücadele kapsamında mahalle girişinde Hayat Eve Sığar ( HES ) kodu kontrolü yapıyor.

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