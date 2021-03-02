Karasu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 karayolunda Karasu istikametine giden Fatih K. idaresindeki 34 VOM 45 otomobil ile karşı yönden gelen Osman Ç.'nin kullandığı 54 UA 932 plakalı kamyonet Kurumeşe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Şükriye A. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Osman Ç. ile Şükriye A, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.