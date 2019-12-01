Son Dakika Haberleri: Karasu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Karasu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücüsü yakalandı.

Karasu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücüsü yakalandı.


Kaza, Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e (57) otomobil çarptı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Şirin'in cansız bedeni morga kaldırıldı.


Polis, kamera kayıtlarından Şirin'e çarpan aracın plakasını tespit etti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan 54 ADG 02 plakalı araç ve sürücüsü Ş.A. (18) yakalanarak Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular
Zonguldak'ta trafik kazası: Evli çift hayatını kaybetti Bolu ve Sakarya'dan destek geldi! Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı Yezidi kadın 14 yaşındayken kendisine tecavüz eden DEAŞ'lı ile yüzleşti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 23:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karasu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]