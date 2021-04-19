Karasu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazada yol kenarına savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Şükrü U, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kabakoz Mahallesi Vatan Caddesi 'nde akaryakıt istasyonundan çıkış yapan M.Ü idaresindeki 54 PG 343 plakalı otomobille Şükrü U. idaresindeki 54 PK 067 plakalı motosiklet çarpıştı.

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