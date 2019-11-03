Karasu'da polis ekiplerinden alkol uygulaması
6 saat önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücülere yönelik alkol testi uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücülere yönelik alkol testi uygulaması yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin Plaj caddesi üzerinde alkol uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerdedurdurulan 83 araç sürücüsüne alkol testi uygulandı. Uygulamalarda alkollü araç kullanan sürücüye raslanmazken, 1 sürücüye isecezai işlem uygulandı.
Uygulamalarınaralıklarla sürdürüleceği belirtildi. - SAKARYA
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