Son Dakika Haberleri: Karasu'da polis ekiplerinden alkol uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da polis ekiplerinden alkol uygulaması

Karasu'da polis ekiplerinden alkol uygulaması

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücülere yönelik alkol testi uygulaması yapıldı.

Karasu'da polis ekiplerinden alkol uygulaması, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücülere yönelik alkol testi uygulaması yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin Plaj caddesi üzerinde alkol uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerdedurdurulan 83 araç sürücüsüne alkol testi uygulandı. Uygulamalarda alkollü araç kullanan sürücüye raslanmazken, 1 sürücüye isecezai işlem uygulandı.


Uygulamalarınaralıklarla sürdürüleceği belirtildi. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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