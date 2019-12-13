Karasu'da polis uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.



Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik uygulamaları ilçe genelinde devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Karasu'da ekiplerce son 1 hafta içerisinde yapılan uygulamalar kapsamında 358 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Yapılan GBT'ler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edilirken, trafikte çeşitli suçlardan ise 12 bin 547 TL cezai işlem uygulandı. - SAKARYA