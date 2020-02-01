Karasu'da sahile vuran varil paniğe neden oldu - Son Dakika
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Karasu'da sahile vuran varil paniğe neden oldu

23 dakika önce

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sahile vuran varil paniğe neden oldu.

Karasu'da sahile vuran varil paniğe neden oldu, System.String[]

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sahile vuran varil paniğe neden oldu. Güvenlik çemberine alınan bölgede, AFAD ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu varilin tehlike içermediği tespit edilirken, imha edileceği belirtildi.

Gece saatlerinde, Karasu Sahil Caddesi'nde kıyıya vuran varili fark eden vatandaşlar, varili suyun içerisinden çıkartarak bir evin bahçesine taşıdırlar. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, olay yerinde ve varilde AFAD ekiplerince ölçüm yapıldı. Yapılan incelemelerde herhangi bir kimyasal bir bulguya rastlanılmazken, varil imha edilmek Karasu Belediyesi ekiplerince götürüldü.


Karasu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:01 Kaynak: DHA
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