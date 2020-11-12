Karasu'da tarım aracı su kanalına devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım aracının su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Karasu- Adapazarı yolunda seyreden "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, henüz belirlenemeyen nedenle Darıçayırı sapağında yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ve patpat aracının kasasında bulunan iki kişi, yol kenarına savruldu. Yaralanan Abdullah U, 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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