Karasu'da tek katlı ev alev alev yandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, tek katlı ev alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Saat 02.00 sıralarında, Karasu Ortaköy Mahallesi'nde Ali Durak'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev alev alev yanarken, vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.