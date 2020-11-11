Karasu'da tek katlı ev alev alev yandı - Son Dakika

Karasu'da tek katlı ev alev alev yandı
11.11.2020 11:35
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, tek katlı ev alev alev yandı.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, tek katlı ev alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Saat 02.00 sıralarında, Karasu Ortaköy Mahallesi'nde Ali Durak'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev alev alev yanarken, vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti