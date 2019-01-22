Karasu'da Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu
59 dakika önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde bulunan tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 06.00 sıralarında Karasu ilçesi Kancalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Recep K.'ya ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri kendilerini dışarı atarken, komşuları durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Çevreye sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:43 Kaynak: İHA
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