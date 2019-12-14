Karasu'da uygulamada 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet ekipleri Karasu ilçesinde yaptıkları uygulamada 179 şahsa GBT yaparken, 2 aranan kişiyi yakaladı.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet ekipleri Karasu ilçesinde yaptıkları uygulama yaptı. 3 ayrı noktada yapılan şok uygulamada 179 şahsa GBT yapıldı. 56 araç inceleyen ekipler, 2 aranan şahsı yakaladı. 2 yabancı uyruklu şahısı incelenmek üzere polis merkezine götüren ekipler, 1 araç trafikten men ettiği belirtildi. - SAKARYA