Karasu'da uygulamada 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da uygulamada 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Karasu'da uygulamada 2 aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet ekipleri Karasu ilçesinde yaptıkları uygulamada 179 şahsa GBT yaparken, 2 aranan kişiyi yakaladı.

Karasu'da uygulamada 2 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet ekipleri Karasu ilçesinde yaptıkları uygulamada 179 şahsa GBT yaparken, 2 aranan kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet ekipleri Karasu ilçesinde yaptıkları uygulama yaptı. 3 ayrı noktada yapılan şok uygulamada 179 şahsa GBT yapıldı. 56 araç inceleyen ekipler, 2 aranan şahsı yakaladı. 2 yabancı uyruklu şahısı incelenmek üzere polis merkezine götüren ekipler, 1 araç trafikten men ettiği belirtildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
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