Karasu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Karasu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken konuyla alakalı 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken konuyla alakalı 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptıkları iddia edilen 3 şahıs hakkında gelen ihbar üzerine harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptıkları iddia edilen E.E.Ş., F.E. ve E.K. isimli şahısları takibe alan polis ekipleri şahısların kullandıkları 54 ADC 745 plakalı aracı takibe aldı. Şahısları Kuzuluk Mahallesi Demirli mevkiinde yakalayan polis ekipleri yaptıkları arama sonucunda araç içerisinde bulunan E.E.Ş.'nin üzerinden 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör de 5 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen 7 bin TL para yakalandı. Araçta yapılan arama sonrasında ise araçtan, sakız kutusu içerisinde 36.93 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Adreste yapılan aramada toplam 11 gram toz kubar esrar maddesi ve imalatta kullanıldığı düşünülen çok sayıda çakmak gazı, sinek ilacı, çok sayıda metamfetamin maddesi içiminde kullanılan cam düzenek ve Hint kınası ele geçirildi. Karasu'nun Yalı Mahallesi'nde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve kutu içerisinde 9.98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.E.Ş. ve E.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:29 Kaynak: İHA
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