Sakarya'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Avusturya'dan ülkeye yasadışı yollarla uyuşturucu madde sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, R.A ve H.G'nin ülkeye giriş yaptığı Avusturya plakalı araç Acarlar longozu mevkisinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karasu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli kişi gözaltına alındı - Son Dakika