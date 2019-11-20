Son Dakika Haberleri: Karasu'da yapılan uygulamalarda bin 72 kişiye GBT yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da yapılan uygulamalarda bin 72 kişiye GBT yapıldı - Son Dakika

Karasu'da yapılan uygulamalarda bin 72 kişiye GBT yapıldı

7 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri 1 hafta içerisinde yaptıkları uygulamada bin 72 şahsa GBT yaptı.

Karasu'da yapılan uygulamalarda bin 72 kişiye GBT yapıldı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri 1 hafta içerisinde yaptıkları uygulamada bin 72 şahsa GBT yaptı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve trafik uygulamalarına devam ediyor. İlçede polis ekipleri 1 haftada bin 72 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı. Yapılan GBT'lerde çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildiği belirtildi.


Öte yandan polis ekipleri internet kafeler başta olmak üzere umumi açık yerleri denetlemelerine hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
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