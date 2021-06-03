Karasu'da yetişkin öğrenciler lise diplomalarını aldı - Son Dakika

Karasu Halk Eğitimi Merkezi'nde açıköğretim lise eğitimini tamamlayan aralarında yetişkinlerin de bulunduğu 120 öğrenci, diplomalarını aldı.

"Hayat Boyu Öğrenme Projesi" kapsamında Karasu Halk Eğitimi Merkezi Açıköğretim Lisesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Törende, mezun olmaya hak kazanan yetişkinlerden Mustafa Genç (44), Dilek Uçarkuş (47), Sibel Kuybulu (50) ve Nezahat İngenç'e (61) diplomaları, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Şube Müdürü Mehmet Taşkıran ve Karasu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Said Özkan tarafından verildi.

Turhan, yaptığı açıklamada, hayat boyu öğrenmenin peşinde olunması gerektiğini belirterek, yetişkin öğrencilerin mezuniyetlerini kutladı.

Okula geç başladığını ifade eden Taşkıran ise "İlkokula, herkesin bitirdiği yaşlarda başladım. Üniversiteden sonra 50 yaşımda yüksek lisans yaptım ve 51 yaşımda da iki yıllık bir yüksekokul daha bitirdim." dedi.

Özkan da yetişkin öğrencilerin mezuniyetinin, diğer öğrencilere örnek olmasını temenni etti.

Diplomasını alan Nezahat İngenç ise "Köyde kız çocuğu okumaz" düşüncesiyle zamanında kendisinin okutulmadığını dile getirerek, "Çok uğraştım ve diplomamı 61 yaşında aldım. Gençlere zamanında okumalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Genç de 44 yaşında diploma almanın gururunu yaşadığını, geç de olsa hayaline kavuştuğunu belirterek, "İşletmeci olmama rağmen okumanın devamını getireceğim. Okumayı sevmeyen gençlere örnek olmak istiyoruz." dedi.