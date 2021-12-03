Karasu'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika

Denetimlerde, sürücülere kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu hatırlatılırken, uymayan sürücülere 846 lira para cezası uygulanacağı da belirtildi.???????

Uygulamaya Karasu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Alataş da katıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, D-650 kara yolu TİGEM mevkisinde araçların lastiklerini kontrol etti.

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