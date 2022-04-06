Karasu'daki kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede 27 dalgakıran yapılacak - Son Dakika
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Karasu'daki kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede 27 dalgakıran yapılacak

06.04.2022 18:53
Karasu'daki kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede 27 dalgakıran yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu ilçesindeki sahilde 2 kilometrelik alanda görülen kıyı erozyonuna karşı 27 dalgakıran yapılacağını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu ilçesindeki sahilde 2 kilometrelik alanda görülen kıyı erozyonuna karşı 27 dalgakıran yapılacağını bildirdi.

Yüce, kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede inceleme yaparak İlçe Belediye Başkanı İshak Sarı ve süreci takip eden heyetle bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada bölgedeki dalgakıranların yetersiz olduğunu, erozyonu sonlandıracak adımın atıldığını ifade eden Yüce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 27 yeni dalgakıranın inşasına başlanacağını açıkladı.

Yüce, yapılan son incelemede denizdeki hareketliliğin büyük ölçüde azaldığına dikkati çekerek "Şu anda görülen, deniz sınırdaki bir eve kadar yanaştı. Bununla ilgili çok ciddi tedbirler alındı. Dalgakıranlarımız görevini yapıyordu ama yeterli değildi. 27 dalgakıranın yapımı için bakanlığımız çalışmalarına başladı. Altyapı Daire Başkanlığı ile temas ettik, Büyükşehir olarak Bakanlığımızla iş birliği halindeyiz.

Tehlike şu an için durmuş gibi ama ileriye dönük var. Deniz çok büyük nimet ama tabi belirli tedbirler almanız gerekiyor. Rabb'im doğal güzelliklerimizi, turizm alanlarımızı ve yaşam alanlarımızı afetlerden korusun."

Karasu'daki kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede 27 dalgakıran yapılacak
Karasu'daki kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede 27 dalgakıran yapılacak
Karasu'daki kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede 27 dalgakıran yapılacak

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Ekrem Yüce, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karasu'daki kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede 27 dalgakıran yapılacak - Son Dakika


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