Karasu'dan lise öğrencileri, TÜBİTAK yarışmasında ikinci oldu - Son Dakika

Karasu'dan lise öğrencileri, TÜBİTAK yarışmasında ikinci oldu

13.01.2021 16:31
Karasu'dan lise öğrencileri, TÜBİTAK yarışmasında ikinci oldu, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise son sınıf öğrencileri, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ikinciliği kazandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise son sınıf öğrencileri, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ikinciliği kazandı.

Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Barış Örgen'in danışmanlığını yaptığı 12. sınıf öğrencileri Sinemnur Yavrum ile Emine Erdoğan'ın hazırladığı, "Sanat terapisine dayalı grupla psikolojik danışmanın üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısına etkisi" adlı projesi başarılı bulundu.

Yavrum ile Erdoğan'ın çalışması, 870 proje arasında Türkiye ikincisi olmaya hak kazandı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmen Örgen ve okul müdürü Mehmet Aykut Bozkurt'u kabul etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan'ın da eşlik ettiği ziyarette, proje hakkında bilgi alan Helvacı, Örgen ve öğrencilere başarı belgesi takdim etti.

Örgen, 2018 yılında da TÜKİTAK yarışmasında sosyoloji alanında Türkiye birinciliklerinin bulunduğunu belirterek, "Şimdi ise psikoloji alanında Türkiye ikinciliğimiz oldu. Bu yıl öğrencilerimiz, üniversite sınavlarına girecek. Onların üniversite hedeflerine ulaşmaları noktasında çok büyük artısı oldu. Bu proje yarışmasında çok güzel deneyimler de kazanmış olduk." dedi.

Üniversite, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karasu'dan lise öğrencileri, TÜBİTAK yarışmasında ikinci oldu - Son Dakika


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