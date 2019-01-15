Karasu'dan Van'a Kitap Köprüsü

Sakarya
'da Karasu
Sezi Eratik Ortaokulu, giriş biletini kitap karşılığı sattığı "3 kitap bir konser" kampanyası ile Van
'daki bir okula kitap gönderiyor.
Van'ın Tuşba
ilçesi Alaköy Şehit Çetin Aysan Ortaokuluna kitap desteği sağlanması amacıyla Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi
Konferans Salonunda yoğun ilgiyle gerçekleşen Türkü ve Şiir Gecesi'ne İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ergüven Aslan, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan ve Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Sancaktaroğlu da katıldı.
Etkinliğe yaklaşık 500 kişi, program öncesinde toplanan kitaplar karşılığında bilet aldı.
Karasu Sezi Eratik Ortaokulunun öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriler, katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı.
Muharrem Bozkurt Celepoğlu'nun seslendirdiği "Fetih Marşı" şiiriyle başlayan program, öğrencilerin seslendirdiği "Mağusa
Limanı" ve okul müdürü Servan Sever'in seslendirdiği "Kara Tren Gelmez Mola" ve "Pınara Gel ki Görem" türküleriyle devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, burada yaptığı konuşmada, yardımseverlik duygularının ön plana çıktığı, anlamlı bir hizmet için bir araya gelerek etkinlik düzenleyen Sezi Eratik Ortaokulu ailesine ve bu kampanyaya destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.
Konsere kitap getirerek giren İlker Elik, "Böyle güzel bir projeye öncelik eden hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon. Böyle organizasyonların diğer iller de ve ilçelerde yapılmasını istiyoruz. İnşallah öncülük etmiş oluruz." dedi.
Öğretmen Erol Cantürk ise çok sevinçli olduğunu, öğrencilerinin böyle bir çalışma içerisine girmelerinin kendisini çok mutlu ettiğini ve ileride daha güzel projelere imza atacaklarına inandığını söyledi.
Programda toplanan kitaplar, Sezi Eratik Ortaokulunu temsilen mart ayında Van'a gidecek öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir heyet tarafından Tuşba ilçesindeki Alaköy Şehit Çetin Aysan Ortaokulu kütüphanesine teslim edilecek.