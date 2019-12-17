Karasu Deresi'nde ıslah çalışması yürütülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karasu Deresi'nde ıslah çalışması yürütülüyor - Son Dakika

Karasu Deresi'nde ıslah çalışması yürütülüyor

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Karasu Deresi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 20'nci Bölge Müdürlüğü kontrolünde yüklenici firma tarafından ıslah çalışması yapılıyor.

Karasu Deresi'nde ıslah çalışması yürütülüyor, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Karasu Deresi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 20'nci Bölge Müdürlüğü kontrolünde yüklenici firma tarafından ıslah çalışması yapılıyor.

İlçenin kırsal kesiminde, 10 bin 200 metre uzunluğundaki Karasu Deresi'nde iki aydır süren çalışmanın 1,5 kilometresi tamamlandı.


Yüklenici firma sorumlusu Yılmaz Sofu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsim koşulları elverdiği sürece çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Islah çalışması yaşanan taşkınların önüne geçmek amacıyla yapılıyor." dedi.

Devlet Su İşleri, Gaziantep, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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