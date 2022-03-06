Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Emre oldu - Son Dakika
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Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Emre oldu

06.03.2022 20:12
Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Emre oldu

Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Cihan Emre seçildi.

Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Cihan Emre seçildi.

İlçede bir düğün salonunda yapılan kongrede, mevcut başkan İlyas Balcı, Cihan Emre ve Hüseyin Can arasında seçim yapıldı.

1206 geçerli oyun kullanıldığı seçimde 500 oy alan Cihan Emre başkanlığa getirildi.

Oyunu kullananlara teşekkür eden Emre, "26 yıllık başkanımız İlyas Balcı, büyüğümüz ve onursal başkanımızdır. Bu bayrak yarışında bizi başarıya taşıyanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren esnaf odasının anahtarı, tüm esnafın cebinde olacaktır. Balcı ve Can gibi iki büyüğümle yarışmak, bizim için şerefti. Uzun aradan sonra güzel şeyleri yapmak için göreve geldik." diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Emre oldu - Son Dakika


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