Karasu içmesuyu projesi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karasu içmesuyu projesi tamamlandı - Son Dakika

Karasu içmesuyu projesi tamamlandı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu İçmesuyu Projesi kapsamında 424 kilometrelik içmesuyu hattının tamamlandığını açıkladı.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu İçmesuyu Projesi kapsamında 424 kilometrelik içmesuyu hattının tamamlandığını açıkladı.


Şerbetpınarı'nda bulunan su artıma tesisiyle entegre olan içmesuyu ağı ile şehrin kuzey bölgesi yüksek teknoloji kullanılarak arıtılan kaliteli içmesuyuyla buluştu. Proje kapsamında Karasu'da eskiyen ve ihtiyacı karşılamayan tüm şebeke hatları da yenilendi. Aynı zamanda Karasu ve Kocaali ilçelerine kesintisiz su verme amacıyla inşasına başlanan 7 bin 500 metreküplük su deposunun yüzde 60'lık kısmının tamamlandığı bilgisi de Başkan Yüce tarafından paylaşıldı.


Şehrin kuzey bölgesine kazandırılan dev projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, "Yapımı devam eden projelerimizi bir bir tamamlayarak Sakaryalıların hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrin kuzey bölgesinde 424 kilometre uzunluğunda geniş bir içmesuyu ağı oluşturduk. Gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız bu dev proje sayesinde şehrimizin kuzey bölgesi uzun yıllar su problemi yaşamayacak. Aynı zamanda Karasu ilçemizde yapımı devam eden 7 bin 500 metreküplük su deposuyla da kuzey bölgemizde su kesintilerini önleyeceğiz" dedi.


Bölgede yaz aylarıyla birlikte artan nüfus ile zaman zaman yaşanan yetersizliğin de son bulacağını aktaran Başkan Ekrem Yüce, "İnşallah Karasu ve Kocaali bölgelerimizde uzun yıllar içmesuyunda bir sorun yaşanmayacak. Hemşehrilerimiz musluklarından akan son derece kaliteli suyu gönül rahatlığıyla içebilecek. Su kaynaklarının korunması, alternatif su kaynaklarıyla şehrimizin su geleceğinin garanti altına alınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kuzey bölgemizde tamamlanan altyapı çalışmasının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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