Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğünden asayiş denetimleri - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 18-25 Ekim'de gerçekleştirilen denetimlerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile aranması bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerde cezaevi firarisi, 28 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı,

Aramalarda 5 adet ruhsatsız silah ve 6 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, denetimler kapsamında 103 araca toplam 29 bin 827 lira idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Bu arada 10 iş yerine ve 5 kişi hakkında da Kovid-19 tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.