Karasu'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Karasu'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

03.09.2022 08:40
Karasu'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Karasu ilçesinde, evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Karasu ilçesinde, evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Küçükkarasu Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

E.A'nın evinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda kubar esrar, metamfetamin, kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde kullanım aparatları, mermi ile fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasu'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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