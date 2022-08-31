Bunun soluğan nedeniyle batan üçüncü tekne olduğunu aktaran Kavran, "Mendirekler tamamlanmazsa nehirde 5-6 kayık daha batar." dedi.

Kaynak: AA

Karadeniz, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da ters dalga nedeniyle balıkçı teknesi battı - Son Dakika

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