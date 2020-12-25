Karasu Kaymakamı Helvacı'dan ziyaret - Son Dakika

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Limandere Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

İlçe ve Tarım Müdürü Yutkun Cabak ile kooperatifi ziyaret eden Helvacı, müdür Bayram Erbaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kooperatifi ziyaret ederek tesisleri ve çalışmaları yerinde gördüklerini belirten Helvcı, "Ziyaretimizin bir diğer nedeni de kooperatiflerimizin varsa talep ve projelerine destek olmaktır. Limandere'deki kooperatifin geçmişinin 1970'li yıllara dayanması heyecanlandırıcı bir durum. Fakat kooperatifin zamanla daha çok modernleşmesi gerekirken sosyo-ekonomik nedenlerle geri kalmış durumdalar. Biz de çalışmalarından dolayı tebrik ve takdir ettiğimiz bu kooperatifin, bundan sonraki süreçte destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Kooperatif müdürü Erbaş da 1988 yılında faaliyete başlayan kooperatifin 300 üyesinin bulunduğunu dile getirerek, "Silaj paketleme tesisimiz, düğün salonumuz ve marketimizle halkımızın yanındayız. Kooperatifimiz bünyesinde hizmet veren marketimiz ulusal ve yerel marketlere istinaden daha hesaplı ve ucuz. Kooperatifimize üye olmayan vatandaşlarımız da bizlerden rahatlıkla alışveriş yapabilirler." ifadelerini kullandı.