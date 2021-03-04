Karasu Kaymakamından karantinada olan vatandaşlara destek - Son Dakika

Karasu Kaymakamından karantinada olan vatandaşlara destek

04.03.2021 19:20
Karasu Kaymakamından karantinada olan vatandaşlara destek, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde artan korona virüs vakalarıyla beraber karantinaya alınan hanelerde arttı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde artan korona virüs vakalarıyla beraber karantinaya alınan hanelerde arttı. Bu doğrultuda ilçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, karantinada olan mahallelere giderek vatandaşlara, tedbirlere riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

Karasu ilçesinde artan korona virüs vakalarıyla beraber karantinaya alınan hanelerde arttı. Bu doğrultuda Kızılcık Mahallesi'nde bulunan üç ev daha karantinaya alındı. İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınan evlere bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gerçekleşen ziyaretlerde Kaymakam Helvacı'ya, Jandarma Komutanı Ahmet Tevfik Altunel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yavuz Selim Özdin ve beraberindeki heyet eşlik etti. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen ziyaretlerde Kaymakam Helvacı, karantina süreci içerisinde olan vatandaşlara karantina boyunca sabırlı olmaları ve korona virüse karşı tedbiri elden bırakmamaları gerektiği konusunda telkinlerde bulundu.

Karantinada olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Biz ne kadar kurallara uyarsak süreci o kadar hızlı atlatmış oluruz. Sakarya'yı, yaşadığımız ilçeyi yaşanabilir kılmak bizim elimizde. Tüm çabamız, ilimiz ve ilçemizdeki kırmızılığı ortadan kaldırıp bir an önce normal sürece geçiş yapmak" dedi. - SAKARYA

Karasu Kaymakamından karantinada olan vatandaşlara destek
Karasu Kaymakamından karantinada olan vatandaşlara destek
Karasu Kaymakamından karantinada olan vatandaşlara destek
Karasu Kaymakamından karantinada olan vatandaşlara destek
Karasu Kaymakamından karantinada olan vatandaşlara destek

Karantina, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karasu Kaymakamından karantinada olan vatandaşlara destek - Son Dakika


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