Karasu-Köstence ve Alsancak-Tarragona Ro-Ro hatları hizmete giriyor

Sakarya'daki Karasu Limanı'ndan, Romanya'daki Köstence Limanı'na Ro-Ro seferlerinin 3 Şubat'ta, TCDD Alsancak Limanı'ndan İspanya'nın Tarragona Limanı'na ilk seferin de 5 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, birçok avantajı olan Ro-Ro taşımacılığının etkin kullanılmasının, oluşabilecek kara yolu trafiğinin deniz yoluna kaydırılması, ihracatın artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından kombine taşımacılığın en iyi uygulamaları arasında olduğu belirtildi.

Bakanlığın yeni Ro-Ro hatlarının açılmasıyla ilgili yoğun çalışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, taşımacılık ve lojistik sektörü ile ihracatçıların yeni hatlardan azami fayda sağlamalarının planlandığı bildirildi.

Ro-Ro taşımacılığın yaygınlaştırılmasının deniz yoluyla olan ihracatın toplam taşımalarındaki payını artırarak ihracatçılara önemli bir esneklik ve maliyet avantajı sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde İzmir Alsancak Limanı Ro-Ro taşımacılığı yeniden açıldı. Bu kararın, dış ticaret ve lojistik ile iştigal eden firmaların işlerine olumlu yansıyacağı ve ülkemiz ekonomisine ivme kazandıracağı değerlendiriliyor. TCDD Alsancak Limanı'ndan ilk Ro-Ro seferinin 5 Şubat Cuma günü İspanya'nın Tarragona Limanı'na yapılması planlanıyor. Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Sakarya ve Kocaeli sanayi bölgelerini hinterlandına sahip Karasu Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na Ro-Ro seferlerinin de 3 Şubat Çarşamba günü yapılması bekleniyor."