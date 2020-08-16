Karasu Kum Maratonu ve Kısa Mesafe Kum Koşuları düzenlendi - Son Dakika

Karasu Kum Maratonu ve Kısa Mesafe Kum Koşuları düzenlendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2020 Karasu Kum Maratonu ve Kısa Mesafe Kum Koşuları düzenlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2020 Karasu Kum Maratonu ve Kısa Mesafe Kum Koşuları düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karasu Belediyesi tarafından sahil şeridinde gerçekleştirilen maratonda, 5 bin metrede genç erkekler, büyük erkekler ve veteran erkekler kıyasıya yarışırken, 2 bin 500 metre küçük kızlar ve erkekler ile yıldız kızlar ve erkekler kategorilerinde koşuldu. Kısa mesafe kum koşularında 100 metrede genç erkekler yarışları, 60 metrede ise küçük erkekler, kızlar ve yıldız erkekler grupları ter döktü. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 14:43

Kaynak: AA

Son Dakika

Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi

Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı

Galatasaraylı Falcao'nun doğum yapmak için gün sayan eşi, çılgınlar gibi dans etti

Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı

Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor

Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli

Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor

Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı

Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur

Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mame Thiam ile otelde transfer görüşmesi yaptı

Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç