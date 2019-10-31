Karasu Limanı'nda seferler haftada üçe çıktı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Gün, Karasu Limanı'ndan yapılan Ro-Ro seferlerinin haftada 3 güne çıktığını bildirdi.

SATSO Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Gün, Karasu Limanı'ndan haftada iki kez Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gerçekleşen Ro-Ro seferlerine talebin arttığını söyledi.

Gün, Ro-Ro gemisinin Karasu Limanı'ndan her zaman tam kapasite dolmuş bir vaziyette kalktığını belirterek, "Ulaşım rahatlıklarımız, limanımızın büyüklüğü ve gelişmişliği lojistik sektörünü kendine çekiyor. 18 Ekim tarihinden itibaren de gemi seferleri artık haftada 3 güne çıkmış bulunmakta. Ülkemizin birçok limanında faaliyet gösteren bir gemi acentesi şirketi, Karasu Limanı'nın potansiyelinin farkına varıp haftada 1 kez aynı hat üzerine sefer eklemiştir." diye konuştu.

Limanın stratejik önemi ve potansiyelinin her geçen gün artarak büyümeye devam edeceğini, şehrin ve ülkenin ihracatına hizmet edeceğini umduklarını dile getiren Gün, "Ayrıca Karasu Limanı'nın tercih edilmesinin önemli bir etkeni de limanda KDV ve ÖTV'den muaf dizel yakıt satışının yapılmasıdır. Türkiye'de toplam 18 liman ve geçiş kapısından 9'unda bu muafiyet uygulaması mevcuttur. Karasu Limanı da bunlardan biridir. Bu konu diğer limanlara göre Karasu Limanımıza avantaj sağlamaktadır." şeklinde konuştu.