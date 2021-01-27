Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri düzenlenecek

Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelere en yakın limanlardan olan Sakarya'daki Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri 3 Şubat'ta başlayacak.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen yılın ilk meclis toplantısında konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, gümrük kapılarındaki yoğunluk nedeniyle Ro-Ro seferlerine olan talebin gün geçtikçe artığını belirtti.

Karasu Limanı'nın bu konuda önemli bir alternatif olduğuna işaret eden Altuğ, limanda hizmet veren Ro-Ro firmasının, 3 Şubat'ta Romanya'nın Köstence Limanı'na sefer başlatacağını kaydetti.

Altuğ, bunun, şehir ve ülke dış ticaretine önemli katkı sunacağına inandığını aktararak, "Bu çalışmalarla özellikle Karasu ilçemiz de gelişim sağlayacak. Karasu'da liman kavşağı projesini yerinde incelemiştik. Kavşağın rehabilite edilmesi gerekiyor. Bugün baktığımızda hem karasu trafiği hem de limanın işlerliğinin artmasıyla sıkıntı daha da büyüyebilir. Kavşağın bir an önce tamamlanması gerekiyor. Yıllardır sıklıkla vurguladığımız 'Karasu Demiryolu' projesinin de hayata geçmesiyle limanımız dünya ticaretinde önemli bir konuma gelecek." ifadelerini kullandı.

Kasım 2016'da hizmete açılan ve Temmuz 2019'da Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na Ro-Ro seferlerine başlanan Karasu Limanı'ndaki çalışmalar çerçevesinde 2 Nisan 2020'de Romanya'nın Köstence Limanı'na deneme seferi düzenlenmişti.